Специалист по лжи оценила видео с допросами террористов, устроивших кровавое нападение на «Крокус»: «Вопросы понимают, уходят от ответа»

— … а уже дальше витиевато отвечает, уходит от ответа, — отметила профайлер. — Говорит, что «выкинули и тут, и там». Про друзей говорит правду, что скидывали (Раджаб заявил, что лично не прятал оружие — Ред.), по глазам видно, смотрит в зону памяти. Вопросы он понимал, но уходил от ответа, — резюмировала Ирина.