Специалист по лжи оценила видео с допросами террористов, устроивших кровавое нападение на «Крокус»: «Вопросы понимают, уходят от ответа»

В интернете появились видео с первыми допросами пойманных террористов, устроивших стрельбу в «Крокус сити холле». Понятное дело, полноценно колоть их станут позже. Но мы решили уже сейчас оценить искренность этих преступников. А помогла нам Ирина Куршакова, психолог, профайлер или по-простому, специалист по лжи.
СМОТРИТ В ЗОНУ ПАМЯТИ И УХОДИТ ОТ ОТВЕТА.
Первым мы показали допрос Раджаба Ализаде. Тот признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Но отвечал путанно.
— На вопрос: «Вы тут или там (скинули оружие — Ред.)», он сразу показал глазами тут… — сказала Куршакова, имея в виду, что скинули оружие где-то недалеко от места задержания.
— … а уже дальше витиевато отвечает, уходит от ответа, — отметила профайлер. — Говорит, что «выкинули и тут, и там». Про друзей говорит правду, что скидывали (Раджаб заявил, что лично не прятал оружие — Ред.), по глазам видно, смотрит в зону памяти. Вопросы он понимал, но уходил от ответа, — резюмировала Ирина.
НЕ ГОТОВ ОТВЕЧАТЬ, СОВРЕТ.
На втором видео в школьном спортзале допрашивают еще одного террориста. Этот босой и в зеленой кофте. В начале он рассказывает, как жил в хостеле около какой-то трассы.
— Здесь он говорит правду, — заметила Куршакова насчет деталей места жительства.
Потом преступник сообщил, что купил машину вместе с каким-то знакомым Абдуллой для работы таксистом. И тут, по мнению профайлера, он тоже не соврал.
А вот когда его спросили про телефон для связи с Абдуллой, террорист начал юлить.
— Хмурит бровь, когда спросили про телефон. Видно, не готов отвечать, соврет.
Преступник на вопрос, когда он познакомился с Абдуллой, ответил: 10−12 дней назад.
— Взгляд показывает, что планирует соврать. Ответ про 10−12 дней — это не правда, — уверена профайлер.
Дальше стрелку показали фотографию этого Абдуллы.
— У него зависающая мимика на этот вопрос. Он узнал человека на фото, сглотнул слюну и взгляд завис. Кто-то еще в голове из персонажей есть. Сложилось ощущение: он понял, что следователи уже владеют фактами. От страха он стал чуть быстрее отвечать, — рассказала Куршакова.
ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ДЕНЬГАХ.
На третьем видео, которое мы показали эксперту, террорист Шамсудин Фариддинов в начале лежит на земле. Это он рассказал, что согласился на убийство за полмиллиона рублей.
— Он не адекватен, ему физически плохо. Он на вопросы отвечает и много врет. Он часто моргает — это признак страха и лжи, — уверена психолог.
Преступник рассказал, что с ним связались примерно месяц назад…
— В конец видео появляется подвижность глаз. Ответ про деньги и суммы — вранье. А вот про урок (террорист сказал, что слушал в телеграме какого-то проповедника) — говорит правду. Что-то он там действительно слушал.
— Дело не только в деньгах (и не только из -за денег), на слово деньги закрывает глаза, не договаривает. Итог: ему плохо, но он все же врет, — резюмировала профайлер.