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Крупный пожар разгорелся в частном жилом доме в Алматы

23 марта в Алматы, в микрорайоне Акбулак, по улице Жандилдина загорелась кровля одноэтажного жилого дома на трех владельцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

Огонь распространился на площади 180 кв. м. Общая площадь дома составляет 450 кв. м.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Пожар полностью ликвидирован. На месте задействованы порядка 55 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС».

Пресс-служба МЧС РК
пожары