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Спасательная операция в «Крокусе» завершена

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Завершена спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем, по его словам, поисковые работы на месте завалов будут продолжены.

Глава российского региона рассказал, что за день спасатели расчистили большую часть зрительного зала.

«За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками».

написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в данный момент врачи борются за жизни 107 человек.

Спасатели продолжат работать ночью, планируется что с западной стороны «Крокуса» они сделают проем для доступа в концертный зал.

Губернатор предположил, что поисковая операция завершится ориентировочно вечером 24 марта. После этого люди смогут забрать автомобили, которые остались на парковке возле концертного зала.

Теракт в «Крокусе»

В пятницу 22 марта около восьми часов вечера злоумышленники в камуфляже открыли в подмосковном концертном зале стрельбу. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.

По последним данным СК РФ, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. В настоящий момент поисковые работы продолжаются.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о задержании 11 человек, из них четырех исполнителей теракта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 23 марта провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого выразил свои соболезнования в связи со случившимся.

На 24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим.