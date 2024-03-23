Спасательная операция в «Крокусе» завершена

Вместе с тем, по его словам, поисковые работы на месте завалов будут продолжены.
Глава российского региона рассказал, что за день спасатели расчистили большую часть зрительного зала.
«За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками».
Он добавил, что в данный момент врачи борются за жизни 107 человек.
Спасатели продолжат работать ночью, планируется что с западной стороны «Крокуса» они сделают проем для доступа в концертный зал.
Губернатор предположил, что поисковая операция завершится ориентировочно вечером 24 марта. После этого люди смогут забрать автомобили, которые остались на парковке возле концертного зала.
Теракт в «Крокусе»
В пятницу 22 марта около восьми часов вечера злоумышленники в камуфляже открыли в подмосковном концертном зале стрельбу. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным СК РФ, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. В настоящий момент поисковые работы продолжаются.
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о задержании 11 человек, из них четырех исполнителей теракта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 23 марта провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого выразил свои соболезнования в связи со случившимся.
На 24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим.