Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля

Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого. Как информировало областное следственное управление, не называя фамилии чиновника, заместитель главы администрации Пскова, также возглавляющий управление городского хозяйства, стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за «своевременное и беспрепятственное» принятие работ по муниципальным контрактам с этим предприятием.