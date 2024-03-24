«Началась стрельба, а турнир продолжался»: что творилось в «Крокусе» во время теракта, рассказал судья соревнований из Ростова

Сутки прошли со страшной трагедии — теракта в подмосковном Красногорске. Вечером, 22 марта, когда в концертном зале «Крокус Сити Холл» собрались тысячи человек, в здание ворвались террористы, которые расстреливали всех, кто попадался им на пути, а после — устроили поджог. Более сотни погибших и пострадавших. Спасатели до сих пор находят под завалами тела людей…
Страшно подумать, что могло быть в случае, если бы нападавшие прошли еще чуть дальше. В соседнем здании, которое располагается стена к стене к «Крокусу» и соединяется с ним дверьми, проходили соревнования по танцевальному спорту. В зале — огромное количество детей и взрослых. Среди них — и жители Ростовской области.
Корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» удалось поговорить с президентом Федерации танцевального спорта региона Аркадием Стрельниковым, который помогал эвакуировать людей в тот вечер.
ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛИ, ЧТО СТРЕЛЯЮТ.
По словам Аркадия Юрьевича, в тот день в зале танцевали порядка 600 пар, то есть 1,2 тысячи (!) спортсменов. От Ростовской области на соревнования приехали 15 ребят — от десяти лет и старше, были и взрослые в возрастной группе до 60 лет. А с ними — тренеры и родители юных танцоров.
Но к страшному вечеру 22 марта самые маленькие уже выступили и разъехались. На месте оставались молодежь и взрослые, а также двое судей из Ростова.
Собеседник издания вспоминает: когда все началось, в огромном шумном зале даже не сразу поняли, что происходит.
— Соревнования — в самом разгаре, трибуны — полные. В восемь вечера началась стрельба. Поскольку зал большой, то в нашем краю ее не было слышно. Подумали, что где-то сработала пиротехника. И турнир продолжался.
Но ожидавшие своего выступления дети находились в другой части помещения, ближе к происходящему в концертном зале. Именно поэтому они услышали стрельбу отчетливо. Некоторые начали плакать, паниковать и бежать.
МОСКВИЧИ ПРЕДЛАГАЛИ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.
Когда организаторы турнира поняли, что все серьезно, началась эвакуация.
— Наш руководитель, президент спортивной федерации, скомандовала закрыть выход с той стороны, где была слышна стрельба. И мы направили людей в противоположную сторону, к черному ходу. Слаженно сработали и сотрудники «Крокуса», которые помогали выбраться из здания.
Судьи проконтролировали, чтобы все, находящиеся в зале, покинули помещение.
— На улице уже было полно дыма от пожара в соседнем зале. Многие вышли на улицу в чем были — в легких платьях, концертных костюмах. Благо, долго не мерзли: рядом как раз расположена станция метро — мы забежали туда. А дальше многие самостоятельно разъехались по гостиницам.
Самому ростовскому судье ехать было некуда — гостиница «Аквариум», где разместили арбитров соревнований, как раз находилась рядом, в том же комплексе зданий, что и уже охваченный огнем «Крокус».
— Судья и участники, которые живут в Москве, активно предлагали помощь — забрать людей к себе домой, пока все не закончится. Но организаторы быстро нашли другую гостиницу и отправили нас туда. Лишь сегодня к вечеру мы смогли забрать свои вещи из номеров.
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
Аркадий Юрьевич говорит, что в момент, когда отвечал за безопасность стольких людей, просто не мог себе позволить паниковать.
— Многие из них мне во внуки годились, поэтому я не мог допустить, чтобы с ними что-то произошло.
И лишь, когда все участники соревнований, родители, судьи и тренеры оказались в безопасности, Аркадий Юрьевич прочувствовал, какой на самом деле опасности подверглись их жизни.
— Скажу честно: это катастрофа. Я как президент областной федерации танцевального спорта проводил соревнования в Шахтах. Так у меня там было пятеро (!) полицейских с автоматами, которые отвечали за безопасность людей. Кинолог с собакой проверяли, нет ли на территории взрывчатки. А тут в зале больше тысячи человек, а на страже — только охранники.
Сегодня спортсмены с родителями уже едут в поезде домой, в Ростов. Дончанам тяжело вспоминать вечер 22 марта, когда погибло так много людей. Но многие признаются: у них появился второй день рождения.
Напомним, 24 марта в России объявлен днем траура по жертвам этого чудовищного теракта.