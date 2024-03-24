«Началась стрельба, а турнир продолжался»: что творилось в «Крокусе» во время теракта, рассказал судья соревнований из Ростова

По словам Аркадия Юрьевича, в тот день в зале танцевали порядка 600 пар, то есть 1,2 тысячи (!) спортсменов. От Ростовской области на соревнования приехали 15 ребят — от десяти лет и старше, были и взрослые в возрастной группе до 60 лет. А с ними — тренеры и родители юных танцоров.