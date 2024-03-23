Над Севастополем сбили больше 10 ракет

Как сообщалось ранее, в Севастополе работает ПВО. Отмечалось, что военные уничтожают воздушные цели. В результате атаки ребенок получил осколочное ранение. Это произошло в районе улицы Щербака. Кроме того, обломки упали в районе Индустриальной. Из-за этого загорелся автомобиль, а также трава на участке.