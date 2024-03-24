В Казани возник стихийный мемориал в память жертв теракта в «Крокусе»

Вечером 22 марта группа вооруженных людей напала на подмосковный «Крокус Сити Холл». При теракте погибли не меньше 133 человек, 140 получили ранения. Площадь пожара достигала 12,9 тыс. кв. м. Спасательная операция завершена, поисковая продолжается. По уголовному делу о теракте задержаны четверо подозреваемых в исполнении преступления и их пособники — всего 11 человек.