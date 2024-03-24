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В Казани возник стихийный мемориал в память жертв теракта в «Крокусе»

Жители Казани устроили на пешеходной улице Баумана стихийный мемориал в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Источник: Коммерсантъ

Они несут цветы и игрушки, зажигают свечи, выражая скорбь.

В Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова были отменены все массовые мероприятия.

В частности, на площади возле театра Галиаскара Камала не состоялся запланированный на 23 марта республиканский праздник Науруз — день прихода весны и Нового года у тюркских и иранских народов с концертной программой и национальными забавами.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей напала на подмосковный «Крокус Сити Холл». При теракте погибли не меньше 133 человек, 140 получили ранения. Площадь пожара достигала 12,9 тыс. кв. м. Спасательная операция завершена, поисковая продолжается. По уголовному делу о теракте задержаны четверо подозреваемых в исполнении преступления и их пособники — всего 11 человек.