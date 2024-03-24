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На Немиге спасатели деблокировали пассажирку из поврежденного в ДТП автомобиля

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Немиге спасатели деблокировали пассажирку из поврежденного в ДТП автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 23 марта около 22.00 39-летний водитель автомобиля Audi на пересечении ул. Немига и ул. Городской Вал при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю Chevrolet и допустил столкновение.

От произошедшего удара автомобиль Audi оказался за пределами проезжей части. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали пассажирку 1988 г.р. из легкового автомобиля. У нее диагностирован перелом костей таза, а также ушиб брюшной полости.

Оба водителя транспортных средств, а также их пассажиры, в том числе 5-летняя девочка, получили травмы и были доставлены лечебное учреждение.