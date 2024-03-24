Спасательная операция в Crocus City Hall завершена

«Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию».