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Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Во время атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку», — написал он в своем ТГ-канале.

По данным властей, всего от осколков в ночь на 24 марта пострадали 4 человека.

«У подростка 18 лет — поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет», — уточнил Развожаев.

Ранее сообщалось о крупной массированной ракетной атаке, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.