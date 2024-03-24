Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской, погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку», — написал он в своем ТГ-канале.