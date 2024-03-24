В Севастополе силовики ищут людей, которые выкладывают видео с работой ПВО

Людей, которые выкладывали в сеть видео с работой системы противовоздушной обороны в Севастополе, ищут правоохранительные органы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы, — написал градоначальник.
Развожаев подчеркнул, что за такие публикации предусмотрена уголовная ответственность. Губернатор добавил, что люди, которые выкладывают снимки повреждений объектов в сеть, также играют на руку врагу.
Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.