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В Севастополе силовики ищут людей, которые выкладывают видео с работой ПВО

Развожаев: выкладывающих видео с работой ПВО севастопольцев ищут силовики.

Источник: Комсомольская правда

Людей, которые выкладывали в сеть видео с работой системы противовоздушной обороны в Севастополе, ищут правоохранительные органы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы, — написал градоначальник.

Развожаев подчеркнул, что за такие публикации предусмотрена уголовная ответственность. Губернатор добавил, что люди, которые выкладывают снимки повреждений объектов в сеть, также играют на руку врагу.

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.