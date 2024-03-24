В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Николаевской области был объявлен в 03.05 мск, спустя шесть минут — в Черновицкой. Ранее в 02.40 тревога была объявлена в Хмельницкой области, в 01.35 — в Винницкой, сигнал тревоги в Черкасской области звучит с 01.13.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.