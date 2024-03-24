Житель Актау пожаловался на пытки со стороны полицейских

Приехав на базу, доступ к которой был открыт, горожанин взял четыре устройства, чтобы проверить их у автоэлектрика и выбрать подходящее. Предупредить Виктора не удалось, потому что он был не на связи. Вскоре на базу приехал брат Виктора, который, обнаружив пропажу генераторов, заявил в полицию. Тем временем мужчина отремонтировал свой автомобиль и, положив оставшиеся генераторы в багажник, направился домой.