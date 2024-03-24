Житель Актау пожаловался на пытки со стороны полицейских

Потерпевший рассказал, что 22 марта он не смог завести свой автомобиль, чтобы добраться на работу. Как оказалось, проблема заключалась в поломке генератора, его необходимо было заменить. Мужчина вспомнил про своего друга Виктора, с которым знаком уже 20 лет. У последнего на производственной базе в 21-м микрорайоне были генераторы.
Приехав на базу, доступ к которой был открыт, горожанин взял четыре устройства, чтобы проверить их у автоэлектрика и выбрать подходящее. Предупредить Виктора не удалось, потому что он был не на связи. Вскоре на базу приехал брат Виктора, который, обнаружив пропажу генераторов, заявил в полицию. Тем временем мужчина отремонтировал свой автомобиль и, положив оставшиеся генераторы в багажник, направился домой.
Спустя час по пути на работу его остановили сотрудники дорожной полиции и сообщили о том, что им поступил вызов о совершении преступления с его стороны. Они предложили проехать в управлении полиции. Мужчину встретил полицейский Бауыржан, который потребовал завезти машину на территорию управления.
Подозреваемый попытался позвонить Виктору и объяснить сложившуюся ситуацию, но Бауыржан отобрал у него телефон, при этом схватив его за рукава и потащив во внутрь здания в кабинет на третьем этаже. Со слов мужчины, после зашли еще два правоохранителя, начали выражаться нецензурной бранью и требовали признательные показания по факту кражи генераторов. Не реагируя на объяснения, трое полицейских стали избивать, нанося удары по лицу, туловищу и ногам.
Мужчина сказал, что подаст жалобу в прокуратуру. Это разозлило полицейских еще больше, и они стали избивать его сильнее. Вскоре им поступил звонок о том, что факт кражи не подтвердился, и Виктор отказывается писать заявление. Тогда Бауыржан извинился перед потерпевшим и просил не жаловаться в прокуратуру.
Однако потерпевший, выйдя из здания управления полиции, сразу обратился с заявлением в орган надзора. В областной многопрофильной больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей в области груди, головы и лица, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
Lada.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — ответили в департаменте полиции региона.