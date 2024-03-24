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Мисс Тверь, в прошлом жительница Хабаровска, погибла во время трагедии в Подмосковье

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла мисс Тверь, в прошлом жительница Хабаровска, 42-летняя Екатерина Новоселова.

Источник: МК.RU Хабаровск

Она была поклонницей группы, на концерт которой пришла. В Москву переехала недавно. Об этом сообщили «Известия». Екатерина завоевала титул «Мисс Тверь» в 2001 году. В Хабаровске в поддержку людей, у которых погибли или пострадали родственники во время происшествия в Подмосковье, пройдет акция.