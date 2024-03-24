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В Красноярском крае горит цех с пиломатериалами на площади 1000 кв. метров

На месте ЧП работают 38 пожарных и 9 единиц спецтехники.

Источник: МЧС РФ

В Богучанском районе Красноярского края горит цех с пиломатериалами. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

Пожар начался 24 марта около трёх часов ночи в посёлке Таёжный. Загорелся сушильный цех на площади 1000 квадратных метров. Была угроза, что огонь перейдёт на другие строения, но пожарные вовремя приступили к тушению и не допустили этого. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Огонь удалось локализовать в 7:06. На месте ЧП работают 38 пожарных и 9 единиц спецтехники. Ликвидация пожара продолжается.

Обновление:

Пожар ликвидирован, сообщает МЧС.

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