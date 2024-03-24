В Красноярском крае горит цех с пиломатериалами на площади 1000 кв. метров

Пожар начался 24 марта около трёх часов ночи в посёлке Таёжный. Загорелся сушильный цех на площади 1000 квадратных метров. Была угроза, что огонь перейдёт на другие строения, но пожарные вовремя приступили к тушению и не допустили этого. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.