В Новосибирске 24 марта начался День траура по погибшим в «Крокусе»

Воскресенье, 24 марта, объявлен в России Днем общенационального траура. Это тридцатый случай в современной истории России. Ранее об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая в специальном обращении к гражданам страны.

Согласно законодательству России, полномочия объявить в стране День траура имеет только глава государства. Регионы присоединяются к этому решению.

При объявлении Дня траура приспускаются государственные флаги на учреждениях. Кроме того, учреждения культуры традиционно отменяют развлекательные мероприятия, соответствующие изменения проводятся в сетке вещания телеканалов.

В Новосибирске еще вчера, 23 марта, по всему городу появились траурные заставки на электронных рекламных табло. НОВАТ отменил показ спектаклей, анонсированных на 24 марта. Перенесен на другую дату концерт Олега Гaзманова. Даже ночные клубы еще 23 марта отменили развлекательную программу.