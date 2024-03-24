В Новосибирске 24 марта начался День траура по погибшим в «Крокусе»

Новосибирск вместе со всей страной скорбит по жертвам теракта.
Воскресенье, 24 марта, объявлен в России Днем общенационального траура. Это тридцатый случай в современной истории России. Ранее об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая в специальном обращении к гражданам страны.
Согласно законодательству России, полномочия объявить в стране День траура имеет только глава государства. Регионы присоединяются к этому решению.
При объявлении Дня траура приспускаются государственные флаги на учреждениях. Кроме того, учреждения культуры традиционно отменяют развлекательные мероприятия, соответствующие изменения проводятся в сетке вещания телеканалов.
Небольшой мемориал в память о жертвах теракта появился 23 марта на площади Ленина, новосибирцы несут к нему цветы.
Память погибших в теракте накануне почтили и в Мошковском районе региона. К вечному огню люди возложили цветы, в небо запустили воздушные шары черного цвета.
Напомним, по последним данным в результате теракта в «Крокусе» погибли 133 человека.