Стрельба во Владивостоке: девушка палила в окно из пистолета

Единодушны они только в невысокой оценке ментальных способностей стрелявшей. Она устроила небезобидное развлечение в день, когда люди по всей стране были шокированы случившимся накануне терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», в котором погибли больше 100 человек. Практически все комментаторы резко негативно отнеслись к такой забаве.