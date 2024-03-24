Стрельба во Владивостоке: девушка палила в окно из пистолета

В новых медиа Владивостока появилось видео, на котором молодая девушка стреляет из пистолета в открытое окно. Сообщается, что это произошло вчера, 23 марта, во второй половине дня. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На кадрах девушка высовывается из окна с пистолетом в руке и делает из него выстрел в сторону находящихся напротив домов. На видео попал только один выстрел, но, вероятно, их было несколько. Вероятно, стрельба велась из травматического, либо светошумового пистолета.
Когда и где произошел инцидент — точно неизвестно. Комментаторы называют адреса на Некрасовской, Толстого и Тихой.
Единодушны они только в невысокой оценке ментальных способностей стрелявшей. Она устроила небезобидное развлечение в день, когда люди по всей стране были шокированы случившимся накануне терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл», в котором погибли больше 100 человек. Практически все комментаторы резко негативно отнеслись к такой забаве.
Видео заинтересовались в полиции.
"Полицейские проверяют информацию об инциденте на улице Некрасовская. Видеозапись размещена в социальных сетях. По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время устанавливаются личности и местонахождение участников видеосъёмки, а также все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством«, — сообщили “КП” в пресс-службе УМВД России по городу Владивосток.
Полицейские отметили, что заявлений и сообщений граждан по данному факту в полицию не поступало. Также в полиции подтвердили, что, судя по видео, оружие, из которого велась стрельба — не боевое.
Вчера во Владивостоке возле торгового центра «Седанка Сити» задержали мужчину с охолощенным автоматом Калашникова и двумя страйкбольными гранатами. На него завели уголовное дело по второй части статьи 213 УК и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.