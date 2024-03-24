Пьяный водитель без прав перевернулся на трассе «Черемхово-Свирск» в Иркутской области

ДТП произошло на 12-м км автодороги «Черемхово-Свирск» в Черемховском районе Иркутской области. 22-летний водитель автомобиля Toyota Premio выехал на «встречку», но когда возвращался на свою полосу, не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка опрокинулась. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Молодой человек с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.
Процедура освидетельствования показала, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, водитель никогда не имел водительского удостоверения.
Нарушитель привлечен к административной ответственности. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.