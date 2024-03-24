Государственные флаги приспущены в знак траура в Приморье

Государственные флаги сегодня, 24 марта, были приспущены в траурное положение на здании правительства Приморского края и на главном здании администрации Владивостока на Океанском проспекте, 20. Это сделано в день общенационального траура по погибшим в теракте 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.