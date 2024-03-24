Государственные флаги приспущены в знак траура в Приморье

Государственные флаги сегодня, 24 марта, были приспущены в траурное положение на здании правительства Приморского края и на главном здании администрации Владивостока на Океанском проспекте, 20. Это сделано в день общенационального траура по погибшим в теракте 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.
«Приморский край скорбит вместе со всей страной: в этот день государственный флаг на здании регионального правительства приспустили в траурное положение», — говорится в сообщении правительства Приморья.
Как сообщают пресс-службы властей Приморья и Владивостока, на других административных зданиях флаги также были приспущены там, где позволяют конструкции флагштоков.
Вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном городе Красногорске произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом музыкальной группы «Пикник». По предварительным данным, погибли более 130 человек. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.
В России в день общенационального траура по жертвам теракта отменены все развлекательные мероприятия.