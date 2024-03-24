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В Красноярском крае объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле»

День траура объявлен в России по погибшим в «Крокус Сити Холле» 24 марта.

Источник: Freepik

В этот день в Красноярском крае спущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Общенациональный день траура объявил во время своего обращения к россиянам 23 марта президент Владимир Путин. В этот день в крае отменены постановки в Театре Пушкина, в Доме актера, Музыкальном театре, не будут проводиться экскурсии в «Роевом ручье» (при этом сам зоопарк работает). Также власти региона порекомендовали телекомпаниям воздержаться от трансляции развлекательного контента.

Ряд спортивных мероприятий, например, Кубок чемпионов" по фристайлу на Сопке, все же проведут.

Утром воскресенья красноярцы уже заметили приспущенные флаги. Например, на кольце в микрорайоне Северо-Западный.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска и экс-губернатор края возложили цветы к мемориалу после теракта.