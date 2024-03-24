В Красноярском крае объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Общенациональный день траура объявил во время своего обращения к россиянам 23 марта президент Владимир Путин. В этот день в крае отменены постановки в Театре Пушкина, в Доме актера, Музыкальном театре, не будут проводиться экскурсии в «Роевом ручье» (при этом сам зоопарк работает). Также власти региона порекомендовали телекомпаниям воздержаться от трансляции развлекательного контента.