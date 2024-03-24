Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торопилась домой: девочка из Комсомольска выбежала на дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину

Школьница из Комсомольска перебегала дорогу и попала под машину.

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре. Под машину попала школьница. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под колеса проезжающего мимо автомобиля. К счастью, она отделалась ушибами головы.

Авария произошла накануне около дома № 42 по проспекту Октябрьскому. На 13-летнюю девочку наехал автомобиль Mazda Familia. Водитель рассказал, что она неожиданно выбежала на проезжую часть.

— Девочка торопилась с прогулки домой. Световозвращающие элементы на одежде пострадавшей отсутствовали. В результате наезда у несовершеннолетней пострадавшей предварительно диагностирован ушиб головы. Водитель в момент ДТП без признаков опьянения, — сообщили в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Материалы по факту нарушения ПДД девочкой направят в ПДН. Теперь родителей привлекут к ответственности за несоблюдение своих обязанностей. Остальные подробности аварии устанавливает полиция.