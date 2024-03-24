Торопилась домой: девочка из Комсомольска выбежала на дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре. Под машину попала школьница. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под колеса проезжающего мимо автомобиля. К счастью, она отделалась ушибами головы.