Торопилась домой: девочка из Комсомольска выбежала на дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре. Под машину попала школьница. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под колеса проезжающего мимо автомобиля. К счастью, она отделалась ушибами головы.
Авария произошла накануне около дома № 42 по проспекту Октябрьскому. На 13-летнюю девочку наехал автомобиль Mazda Familia. Водитель рассказал, что она неожиданно выбежала на проезжую часть.
— Девочка торопилась с прогулки домой. Световозвращающие элементы на одежде пострадавшей отсутствовали. В результате наезда у несовершеннолетней пострадавшей предварительно диагностирован ушиб головы. Водитель в момент ДТП без признаков опьянения, — сообщили в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.
Материалы по факту нарушения ПДД девочкой направят в ПДН. Теперь родителей привлекут к ответственности за несоблюдение своих обязанностей. Остальные подробности аварии устанавливает полиция.