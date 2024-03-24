Сотни человек остались без света в Иркутском районе по вине водителя легковушки

Сегодня, 24 марта, в селе Хомутово Иркутского района водитель легковушки сбил опору воздушной линии. Железобетонный столб повис на проводах. Без света остались более 500 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «Свет38» в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Электроэнергии нет на улицах: 50 лет Октября, Академический, Березовая, Веселый, Гаражная, Гоголя, Кирова, Колхозная, Кольцовская, Кольцовский, Набережная, Партизанская, Пушкина, Солнечная, Степная, Тупик, Федорова.
На месте работают сотрудники ГИБДД, акт о нарушении составлен, виновник будет привлечён к ответственности, автомобиль уже отправлен на штраф-стоянку.
Специалисты Восточных электрических сетей организовали восстановительные работы по замене повреждённой опоры воздушной линии, а также траверс, к которым крепятся провода, изоляторов. Всего привлечено 10 человек и шесть единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17.00.