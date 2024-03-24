Сотни человек остались без света в Иркутском районе по вине водителя легковушки

Сегодня, 24 марта, в селе Хомутово Иркутского района водитель легковушки сбил опору воздушной линии. Железобетонный столб повис на проводах. Без света остались более 500 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «Свет38» в соцсети «ВКонтакте» (12+).