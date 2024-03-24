В Братске лжеброкеры выманили у женщины почти 3 млн рублей

«Постоянно поступали звонки. Они давали очень мало времени — день или два, чтобы найти деньги. Суммы большие — по 400, 600 тысяч рублей. Просили занимать у родственников. Поэтому времени было мало. Потом друзья сказали, что ни один банк не даёт такие маленькие сроки. А если не перешлю деньги, то говорили, что обвинят меня в мошеннических действиях, могут отобрать квартиру. Всех предупреждала о мошеннических действиях, чтобы внимательнее были, а сама попала в такую ситуацию. Не ждите лёгких денег — вот и всё. Было какое-то помутнение. Надо было сразу обращаться к юристам, в полицию», — отметила потерпевшая.