В Братске лжеброкеры выманили у женщины почти 3 млн рублей

В Братске сотрудница крупной строительной компании стала жертвой аферистов. 48-летняя женщина пыталась заработать на инвестициях и перевела мошенникам почти 3 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Установлено, что в конце октября прошлого года потерпевшая, работая вахтовым методом в Жигаловском районе Иркутской области, наткнулась на объявление о пассивном заработке в интернете. Женщина перешла по ссылке и оставила модераторам свой номер телефона.
Позже с ней связалась якобы сотрудница крупной инвестиционной фирмы. Действуя по её инструкции, жертва установила на смартфон стороннее приложение и внесла почти 10 тысяч рублей в качестве депозита. Ради получения большей прибыли женщина оформила на себя несколько кредитов и заняла деньги у родственников и друзей.
«Постоянно поступали звонки. Они давали очень мало времени — день или два, чтобы найти деньги. Суммы большие — по 400, 600 тысяч рублей. Просили занимать у родственников. Поэтому времени было мало. Потом друзья сказали, что ни один банк не даёт такие маленькие сроки. А если не перешлю деньги, то говорили, что обвинят меня в мошеннических действиях, могут отобрать квартиру. Всех предупреждала о мошеннических действиях, чтобы внимательнее были, а сама попала в такую ситуацию. Не ждите лёгких денег — вот и всё. Было какое-то помутнение. Надо было сразу обращаться к юристам, в полицию», — отметила потерпевшая.
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.