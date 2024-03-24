Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

МЧС