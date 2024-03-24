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Вход и въезд в Нижегородский кремль ограничили после теракта в Москве

Временная схема действует на время усиления мер безопасности в регионе.

Из-за повышенных мер безопасности пеший вход и въезд в Нижегородский кремль организовали по временной схеме с определёнными ограничениями.

Об этом сообщает областное правительство. Автомобили, ддя которых получены постоянные пропуска в кремль, могут проехать на его территорию через Кладовую башню, вернуться за пределы стен — через Пороховую башню.

Что касается пешеходов, во время работы кремля они могут войти в крепость через Кладовую, Дмитровскую, а также Пороховую башни. Иные проходы, действовавшие до сих пор, перекрыты.

Когда будут сняты такие ограничения, сообщат дополнительно.

Решение связано с режимом повышенной готовности, действующем в Нижегородской области. С вечера 22 марта он усилен.

Напомним, нижегородцы создали в центре города стихийный мемориал жертв теракта в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) и стремятся сдать донорскую кровь для пострадавших в этой трагедии.

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