Вход и въезд в Нижегородский кремль ограничили после теракта в Москве

Из-за повышенных мер безопасности пеший вход и въезд в Нижегородский кремль организовали по временной схеме с определёнными ограничениями.
Об этом сообщает областное правительство. Автомобили, ддя которых получены постоянные пропуска в кремль, могут проехать на его территорию через Кладовую башню, вернуться за пределы стен — через Пороховую башню.
Что касается пешеходов, во время работы кремля они могут войти в крепость через Кладовую, Дмитровскую, а также Пороховую башни. Иные проходы, действовавшие до сих пор, перекрыты.
Когда будут сняты такие ограничения, сообщат дополнительно.
Решение связано с режимом повышенной готовности, действующем в Нижегородской области. С вечера 22 марта он усилен.
Напомним, нижегородцы создали в центре города стихийный мемориал жертв теракта в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) и стремятся сдать донорскую кровь для пострадавших в этой трагедии.