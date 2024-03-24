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Новосибирский отряд «Лиза Алерт» рассказал о погибших в «Крокусе» поисковиках

Новосибирский отряд «Лиза Алерт» приносит соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Источник: Лиза Алерт

В теракте погибли двое поисковиков из Ульяновской области.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области пришли на концерт в «Крокус», который оказался для них последним. Новосибирские поисковики рассказали о погибших и выразили соболезнования их родным и близким на своей странице ВКонтакте.

«Страшная трагедия в подмосковном “Крокус Сити Холле” стала для всех настоящим шоком. Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — отметили в новосибирском отряде.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области Олег Павловский с позывным «Гамлет» и Татьяна Абдулова с позывным «Злюка» стали жертвами теракта 22 марта 2024 года.

Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна — замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт».

«Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда. Мы вспоминаем наших друзей и не можем поверить в произошедшее. Нет слов, которые закроют эту дыру. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. У них остались дети», — рассказали в отряде.

Напомним, 24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в результате теракта.