Новосибирский отряд «Лиза Алерт» рассказал о погибших в «Крокусе» поисковиках

«Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда. Мы вспоминаем наших друзей и не можем поверить в произошедшее. Нет слов, которые закроют эту дыру. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. У них остались дети», — рассказали в отряде.