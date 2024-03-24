Новосибирский отряд «Лиза Алерт» рассказал о погибших в «Крокусе» поисковиках

В теракте погибли двое поисковиков из Ульяновской области.
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области пришли на концерт в «Крокус», который оказался для них последним. Новосибирские поисковики рассказали о погибших и выразили соболезнования их родным и близким на своей странице ВКонтакте.
«Страшная трагедия в подмосковном “Крокус Сити Холле” стала для всех настоящим шоком. Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — отметили в новосибирском отряде.
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области Олег Павловский с позывным «Гамлет» и Татьяна Абдулова с позывным «Злюка» стали жертвами теракта 22 марта 2024 года.
«Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда. Мы вспоминаем наших друзей и не можем поверить в произошедшее. Нет слов, которые закроют эту дыру. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. У них остались дети», — рассказали в отряде.
Напомним, 24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в результате теракта.