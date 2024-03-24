Трое погибли после погони со стрельбой в Степногорске: полиция озвучила подробности

«В соответствии со ст.59, ст. 61 Закона РК “О правоохранительной службе” для принудительной остановки транспортного средства было применено служебное оружие. Продолжая движение, нарушитель выехал на автодорогу Заводской-Промышленный, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия», — рассказали в ДП Акмолинской области.