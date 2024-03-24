Трое погибли после погони со стрельбой в Степногорске: полиция озвучила подробности

По информации ведомства, 23 марта сотрудниками полиции при обеспечении безопасности дорожного движения в Степногорске была замечена автомашина Toyota Land Cruiser, водитель которой не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение.
В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой машиной, однако покинул место происшествия, чем подверг опасности жизни граждан. Сотрудниками полиции было принято решение о задержании нарушителя, для чего организовано преследование автомобиля.
«В соответствии со ст.59, ст. 61 Закона РК “О правоохранительной службе” для принудительной остановки транспортного средства было применено служебное оружие. Продолжая движение, нарушитель выехал на автодорогу Заводской-Промышленный, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия», — рассказали в ДП Акмолинской области.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения. В рамках расследования назначены экспертизы. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.