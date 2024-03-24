Мужчина напал с ножом на таксиста в Костанае

Происшествие случилось ночью, 7 января. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на заднем сиденье в салоне автомашины под управлением потерпевшего, приставил нож к шее последнего и потребовал от последнего денежные средства в размере 20 тысяч тенге.