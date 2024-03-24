В Хабаровском крае регистрируют случаи горения сухой травы

В Хабаровском крае начали регистрировать случаи горения сухой травы. Пока они единичные. По данным космического мониторинга, за сутки возникло 18 термических аномалий. Одна из них находилась в пяти километрах от поселка Эворон Солнечного района. На место выезжали специалисты, чтобы проверить, опасно ли это возгорание.
— К месту для проверки информации выезжали представители сельского поселения. Угрозы жилым домам и сельскохозяйственным объектам этот ландшафтный пожар не представлял, имелись естественные преграды, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Специалисты отмечают, что по многолетней статистике, число возгораний будет только расти. И в большинстве случаев причиной пожара является человек. Поэтому жителям региона напоминают о соблюдении правил безопасности. В противном случае, это может привести к трагедии.