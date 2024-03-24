В Хабаровском крае регистрируют случаи горения сухой травы

В Хабаровском крае начали регистрировать случаи горения сухой травы. Пока они единичные. По данным космического мониторинга, за сутки возникло 18 термических аномалий. Одна из них находилась в пяти километрах от поселка Эворон Солнечного района. На место выезжали специалисты, чтобы проверить, опасно ли это возгорание.