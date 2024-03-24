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Число пострадавших в «Крокусе» достигло 152

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле», по уточненным данным подмосковного главка МЧС РФ, увеличилось до 152.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей)», — говорится в сообщении.

МЧС