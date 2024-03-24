В Красноярске от стаи бродячих собак спасли маралов и косулю, сообщили в службе спасения региона.
Первый инцидент произошел в национальном парке «Красноярские Столбы». Спасатели получили сообщение, что в четырехсот метрах от центрального входа стая безнадзорных животных набросилась на маралов. Маленького марала псы загрызли на месте. От взрослой особи их удалось отогнать спасателям.
Второй случай произошел в районе Николаевского моста. Очевидцы заметили, что косуля спустилась прямо в Енисей, а на берегу ее караулили бродячие собаки. Доставать животное из воды пришлось на лодке. Ее передали в центр охраны диких животных «Инстинкт».