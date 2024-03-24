Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва

Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.