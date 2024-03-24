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Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

Мостовой переход не пропускал транспорт с половины шестого утра мск.

Также движение было ограничено в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

МЧС