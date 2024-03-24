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Двое мужчин погибли под колесами поездов за сутки в Приангарье

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства двух наездов поездов на мужчин. Оба происшествия закончились летальным исходом для пешеходов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Первый инцидент произошел 23 марта в вечернее время на 5347-м км Восточно-Сибирской железной дороги (недалеко от станции Байкальск). Под колеса пассажирского поезда попал 28-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он скончался.

Позднее на 5143-м км ВСЖД в районе Ангарска под электропоезд попал 44-летний мужчина. Инцидент также закончился смертельным исходом.

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Три человека погибли на Восточно-Сибирской магистрали с начала года.

ВСЖД обеспокоено ситуацией с безопасностью граждан на железнодорожных путях.

несчастный случай