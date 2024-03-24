Двое мужчин погибли под колесами поездов за сутки в Приангарье

Иркутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства двух наездов поездов на мужчин. Оба происшествия закончились летальным исходом для пешеходов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Первый инцидент произошел 23 марта в вечернее время на 5347-м км Восточно-Сибирской железной дороги (недалеко от станции Байкальск). Под колеса пассажирского поезда попал 28-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он скончался.
Позднее на 5143-м км ВСЖД в районе Ангарска под электропоезд попал 44-летний мужчина. Инцидент также закончился смертельным исходом.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Три человека погибли на Восточно-Сибирской магистрали с начала года.
ВСЖД обеспокоено ситуацией с безопасностью граждан на железнодорожных путях.