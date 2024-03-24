Уголовное дело возбудили после хлопка в жилом доме на Пискунова

Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на улице Пискунова в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе следственного управления СКР по Нижегородской области.
Происшествие случилось вечером 23 марта. Из-за хлопка в квартире повреждены оконный проем и стена.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, возгорания не было, силы и средств МЧС России работ не проводили.
Тем не менее, пострадали жильцы — 2 человека, они госпитализированы.
«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в региональном СК.
Следователи продолжают работать на месте происшествия.