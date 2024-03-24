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После теракта в «Крокусе» в Ростовской области проверят торговые центры

В регионе отменены массовые мероприятия.

В Ростовской области дополнительно усилили меры безопасности социальных учреждений, а также будут проводиться проверки систем оповещения, пожаротушения и аварийные выходы в ТРЦ. Об этом сообщил в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии донской губернатор Василий Голубев. Оно прошло после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Это чудовищный террористический акт. И совершившие его обязательно должны быть наказаны, наказаны как можно жёстче. Жители Ростовской области выражают соболезнования родным погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим».

сказал во время заседания Василий Голубев

На Дону отменили массовые мероприятия, а учащихся школ и колледжей перевели на дистанционное обучение. В Ростовской области создаются дополнительные резервы для оперативного реагирования на любые вызовы.

Также в регионе будут дополнительно проверять бесхозные автомобили, которые припаркованы вблизи магазинов, рынков, социальных учреждений.

В Ростове организовали стихийный мемориал в память о пострадавших.