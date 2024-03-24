После теракта в «Крокусе» в Ростовской области проверят торговые центры

В Ростовской области дополнительно усилили меры безопасности социальных учреждений, а также будут проводиться проверки систем оповещения, пожаротушения и аварийные выходы в ТРЦ. Об этом сообщил в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии донской губернатор Василий Голубев. Оно прошло после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Это чудовищный террористический акт. И совершившие его обязательно должны быть наказаны, наказаны как можно жёстче. Жители Ростовской области выражают соболезнования родным погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим».
На Дону отменили массовые мероприятия, а учащихся школ и колледжей перевели на дистанционное обучение. В Ростовской области создаются дополнительные резервы для оперативного реагирования на любые вызовы.
Также в регионе будут дополнительно проверять бесхозные автомобили, которые припаркованы вблизи магазинов, рынков, социальных учреждений.
В Ростове организовали стихийный мемориал в память о пострадавших.