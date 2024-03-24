В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей

Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.