В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей

Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что если обстановка не изменится в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить руководителей регионов, принимающих детей, оставить их до конца учебного года. Такая предварительная договоренность есть со всеми, подчеркнул Гладков.
«Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей. Эта работа продолжается каждый день», — добавил он.
Гладков также сообщил о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа.
«Первый этап 113 миллионов, 64 предпринимателя. Полностью все выдали и с завтрашнего дня начнем сбор документов уже по второму этапу. Тоже максимально быстро стараемся отработать по всем документам для того, чтобы такая необходимая помощь дошла до адресата», — отметил губернатор.