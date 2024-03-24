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На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, пробурили 4 скважину

13 горняков остаются под каменными завалами.

Источник: МЧС России

На руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами находятся 13 шахтеров, в том числе пятеро жителей Башкирии уже пробурено четыре разведочных скважины. Об этом сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС вывозят горную породу, возводят водоупорные перемычки, круглосуточно ведут мониторинг уровня воды. В операции по спасению горняков участвует более 220 человек.

Напомним, первая скважина углубилась на 223 метра из 262, вторая — на 124 из 205 метров, третья — на 84 метра из 160, а четвертая — на 43 из 350 метров. Связи с вахтовиками по-прежнему нет.

Сегодня планируется завершение работ по бурению первой скважины.

МЧС