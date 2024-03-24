Еще 4 человека погибли в ДТП на юго-востоке Казахстана

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям — к смерти и увечьям людей.