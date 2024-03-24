Еще 4 человека погибли в ДТП на юго-востоке Казахстана

По информации начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова, опубликованной на его странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), на трассе столкнулись большегруз DAF и легковой Daewoo.
В результате аварии на месте происшествия погибли три человека. Также в ближайшую больницу были госпитализированы двое пострадавших, один из которых скончался, не приходя в сознание.
В настоящее время по факту ДТП проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок.
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.
Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям — к смерти и увечьям людей.