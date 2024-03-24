В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство

Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, «в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации».
По заявлению польских военных, «объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд», после чего ракета покинула территорию республики.
В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства. «На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы», — говорится в сообщении.
При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.
В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.