В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство

В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.