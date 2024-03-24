Фотофакт: МИД Беларуси приспустил флаги в знак скорби из-за теракта в «Крокусе»

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В воскресенье МИД Беларуси приспустил государственный и ведомственный флаг в знак скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент Sputnik.
Ранее соболезнования президенту России Владимиру Путину от себя лично и всего белорусского народа выразил Александр Лукашенко.
Белорусский президент и глава российского государства также провели телефонную беседу, в ходе которой подтвердили готовность и дальше совместно противостоять терроризму.
По последней информации из-за действий террористов в подмосковном Каменогорске на концертной площадке погибли 133 человека. Более ста человек оказались в больницах, в том числе, и белорусский гражданин в тяжелом состоянии.
ФСБ России в субботу сообщило о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четверых непосредственных участников террористической атаки на «Крокус».