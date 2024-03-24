Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 26 марта похоронят Юрия Улитина, погибшего на СВО

Он жил и трудился в Горнозаводском округе.

Похороны Юрия Улитина, героически погибшего в бою на СВО, пройдут 26 марта в Горнозаводском округе Пермского края, сообщил глава округа Вадим Лумпов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Мужчина скончался 26 февраля.

«От себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою!», — говорится в обращении Вадима Лумпова.

В последний путь Юрия Улитина проводят 26 марта. Церемония будет приходить в ритуальном зале по улице Заводской. Её начало запланировано на 9.00. Гражданская панихида по погибшему начнётся в 11.00.