В Пермском крае 26 марта похоронят Юрия Улитина, погибшего на СВО

Похороны Юрия Улитина, героически погибшего в бою на СВО, пройдут 26 марта в Горнозаводском округе Пермского края, сообщил глава округа Вадим Лумпов на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Мужчина скончался 26 февраля.
«От себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою!», — говорится в обращении Вадима Лумпова.
В последний путь Юрия Улитина проводят 26 марта. Церемония будет приходить в ритуальном зале по улице Заводской. Её начало запланировано на 9.00. Гражданская панихида по погибшему начнётся в 11.00.