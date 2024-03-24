В Самаре моржи спасли девочку, провалившуюся под лед

«Не выходите на лед! Не было бы моржей утонула бы девчонка! Спасатели приехали, но трагедия уже бы произошла. Те которые прибежали тоже молодцы, но следующий раз спасательный круг с веревкой приносить нужно! Ее стало затягивать под лед. Я ее из-подо льда практически выдернул оттолкнув! Берегите свои жизни! Лед ошибок не прощает! Всем спасибо. Изрезались все льдом все в крови были. Но до свадьбы заживет!», — написал в соцсети блогер Серж Морж (Сергей Трифонов), участвовавший в спасении девочки.