В Севастополе больше четырех часов не ходил морской транспорт

В воскресенье, 24 марта, в Севастополе более чем на четыре часа было приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в местной Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Сообщение о том, что морской транспорт не ходит, появилось в 5.39. В дирекции отметили, что на конечных, расположенных на площадях Захарова и Нахимова, организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Позднее стало известно, что морской транспорт возобновил движение. Это произошло ровно с 10 утра.
— Будет работать один катер на одной линии «Графская пристань — Северная», — говорится в сообщении.
Уточняется, что интервал движения составит 20 минут.