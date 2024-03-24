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В Севастополе больше четырех часов не ходил морской транспорт

В Севастополе более чем на 4 часа ограничили движение морского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 марта, в Севастополе более чем на четыре часа было приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в местной Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сообщение о том, что морской транспорт не ходит, появилось в 5.39. В дирекции отметили, что на конечных, расположенных на площадях Захарова и Нахимова, организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Позднее стало известно, что морской транспорт возобновил движение. Это произошло ровно с 10 утра.

— Будет работать один катер на одной линии «Графская пристань — Северная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что интервал движения составит 20 минут.