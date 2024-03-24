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В Березовском простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

В Березовском простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО.

В Березовском 25 марта пройдет церемония прощания с местным жителем Евгением Зориным. Евгений Зорин погиб на службе в зоне СВО. Об это сообщил мэр Березовского Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

— Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Валерьевича, его друзьям, всем, кто знал нашего земляка. Город скорбит и всегда будет помнить имя и добрые дела своего героя, — написал глава Березовского в своем посте.

По его данным, траурный митинг в память о погибшем бойце начнется в 12:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан.

В 13:00 пройдет отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище. Затем пройдет захоронение в почетном секторе Северного кладбища. После этого пройдет поминальный обед.