В Березовском простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

В Березовском 25 марта пройдет церемония прощания с местным жителем Евгением Зориным. Евгений Зорин погиб на службе в зоне СВО. Об это сообщил мэр Березовского Евгений Писцов в своем Telegram-канале.
— Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Валерьевича, его друзьям, всем, кто знал нашего земляка. Город скорбит и всегда будет помнить имя и добрые дела своего героя, — написал глава Березовского в своем посте.
По его данным, траурный митинг в память о погибшем бойце начнется в 12:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан.
В 13:00 пройдет отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище. Затем пройдет захоронение в почетном секторе Северного кладбища. После этого пройдет поминальный обед.