Последствия теракта в «Крокусе»: общенациональный траур, 133 погибших, 154 пострадавших

13:13. Воробьев сообщил, что вещи, оставленные в гардеробе «Крокуса», начнут выдавать сегодня с 18:00 мск. На парковке 383 машины, их выдачу готовы начать уже вечером, добавил подмосковный губернатор.
13:11. Алиев позвонил Путину, выразил ему и всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», сообщила пресс-служба главы Азербайджана.
13:06. Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе», заявил помощник главы Минздрава. По его словам, в больницах остаются 110 пострадавших, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии.
12:52. Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, которая должна была выступить в «Крокусе» 22 марта, принес соболезнования близким погибших.
12:50. Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и осудил теракт в Подмосковье, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
12:44. Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов сообщил РБК, что отследить и задержать террористов 22 марта удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных на комплексе.
12:44. У здания Басманного суда Москвы усилили меры безопасности, передает ТАСС. Здание суда оцеплено, по периметру дежурят полицейские. По данным агентства, сегодня, 24 марта, в суде будет рассматриваться ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
12:25. Мы отомстим за каждого, все причастные к теракту в «Крокусе», вне зависимости от страны и статуса — отныне наша легальная и главная цель, заявил Медведев.
12:00. Губернатор Воробьев сообщил, что поисковые работы на месте разбора завалов в «Крокусе» продолжаются.
11:48. В Москве и Московской области уже более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе», заявили в ФМБА.
11:41. Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручит награду 15-летнему Исламу Халилову, который смог вывести более ста человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта.
11:31. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения СВО.
11:08. Флаги приспущены и на территориях иностранных посольств, в их числе Нидерланды, Швеция, Германия, Венгрия, Болгария.
11:03. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте, в нем 154 человека. В больницах остаются 107 человек, 44 получают помощь амбулаторно. В графе «выписаны» значатся трое человек.
11:02. Санатории Сочи готовы принять пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» и их родственников, заявил глава города Алексей Копайгородский. «Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — написал он в Telegram.
10:45. Более 250 куб. м обрушившихся конструкций разобрали и вынесли сотрудники МЧС после теракта.
10:41. Владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что в момент теракта все противопожарные системы находились в исправном состоянии.
10:33. На здании посольства России в Пекине в знак траура приспущен государственный флаг.
10:31. Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске принимает звонки и посетителей, большого числа очных заявителей нет.
10:24. Посол России в США Антонов сообщил «РИА Новости», что власти США не контактировали с посольством РФ после теракта в «Крокусе».
10:23. Американские власти отвергли версию причастности Украины к теракту в Подмосковье.
10:21. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — сообщил холдинг Crocus Group.
10:21. Люди несут цветы и свечи к зданию «Крокуса» в день общенационального траура.
10:20. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе».
10:19. Посольство Великобритании в Москве приспустило флаг на своей территории.
10:19. Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и Бурдж-Халифа в ОАЭ подсветили в цвета российского флага.
10:19. Посольство США в Москве приспустило флаг на своей территории. «Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — заявили в дипмиссии.
10:18. РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы.
10:18. До окончания расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика, заявила Захарова.