Последствия теракта в «Крокусе»: общенациональный траур, 133 погибших, 154 пострадавших

МЧС РФ привело обновленные данные: погибшими числятся 133 человека, ранеными — 154. В России объявлен общенациональный траур. «Крокус сити холл» будет восстановлен после теракта, заявила компания-владелец площадки, сейчас на территории продолжается разбор завалов. В Москве и Московской области уже более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе», заявили в ФМБА.