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24 марта Пермский край присоединился к общенациональному трауру в России

В день общенационального траура приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Пермский край присоединяется к общенациональному трауру, объявленному президентом России Владимиром Путиным, в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Пермский край скорбит вместе со всей страной. Мы продолжаем молиться о здоровье всех пострадавших. В этот день побудьте рядом с родными и близкими», — говорится в сообщении Дмитрия Махонина.

В день общенационального траура 24 марта над административными зданиями приспущены государственные флаги. В этот день в Прикамье отменены все развлекательные и массовые мероприятия. В Перми и других городах региона жители возлагают цветы у местных памятников, у импровизированных мемориалов.

Напомним, 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла стрельбу, затем устроила пожар. В результате теракта погибли 133 человека, среди которых есть дети. Еще 152 человека получили ранения.