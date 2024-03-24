В России — день траура по погибшим в «Крокус Сити Холл»

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В России в воскресенье объявлен день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус сити холле» подмосковном Красногорске.
Об этом сообщил накануне президент РФ Владимир Путин в специальном обращении. В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ.
В пятницу, 22 марта, около восьми вечера вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным МЧС России, в результате теракта погибли 133 человека, число пострадавших увеличилось до 152.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в «Крокусе», было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы. Спецслужбы и правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.
Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибло свыше 60 человек, большинство из них — дети.