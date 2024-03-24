В России — день траура по погибшим в «Крокус Сити Холл»

Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибло свыше 60 человек, большинство из них — дети.