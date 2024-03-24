ВС России ударили по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове, сообщило подполье

«Двадцать третьего марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД “Бандурки”, — сказал собеседник агентства.
Подполье Харькова отметило, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции «Лють». Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев.
После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, не снимали оцепление оцепление.
«О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка», — добавил подпольщик.
По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории посёлка имени Герцена в Харькове.
«По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны — сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати», — заключил Лебедев.
В последние дни российская армия регулярно бьет по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в нападениях на Белгородскую область.
В минувшую пятницу подполье сообщало, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод «Электротяжмаш», где была военная техника, а также входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.