ВС России ударили по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове, сообщило подполье

В минувшую пятницу подполье сообщало, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод «Электротяжмаш», где была военная техника, а также входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.