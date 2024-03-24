Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетной атаки

Двое раненых в результате ракетной атаки в Севастополе остаются в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время двое пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в ночь на воскресенье, 24 марта, остаются в больнице. Об этом сообщили в городском правительстве.

Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.

— Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое, — рассказали в правительстве агентству РИА Новости Крым.

Так, у женщины диагностировали перелом ноги. Кроме того, мужчина получил травму в области глаза. Медики также оказали помощь еще двум пострадавшим. Далее их отпустили домой.

здоровье