В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетной атаки

В настоящее время двое пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь, которая произошла в ночь на воскресенье, 24 марта, остаются в больнице. Об этом сообщили в городском правительстве.
Как сообщалось ранее, российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка в торец дома погиб 65-летний местный житель. Кроме того, еще четыре человека пострадали. Сообщалось также, что военные сбили более 10 ракет.
— Двое пострадавших остаются госпитализированными, их состояние не тяжелое, — рассказали в правительстве агентству РИА Новости Крым.
Так, у женщины диагностировали перелом ноги. Кроме того, мужчина получил травму в области глаза. Медики также оказали помощь еще двум пострадавшим. Далее их отпустили домой.