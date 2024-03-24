Милиция назвала самые частые правонарушения белорусских школьников на каникулах

У белорусских школьников 25 марта начинаются весенние каникулы, а значит, наступает время для усиленного контроля, сообщает МВД Беларуси.
Милиция предупреждает, что на каникулах подростки значительное время могут проводить без присмотра, а это увеличивает риск травматизма и трагических происшествий.
— Самыми распространенными правонарушениями на каникулах являются: кражи, незаконный оборот наркотиков, распитие спиртных напитков и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых, — сказал вриод начальника отдела управления профилактики ГУОПП МВД Василий Демидович.
Милиция предупреждает родителей о контроле за детьми и просит объяснить им как правила поведения на улице, так и последствиях совершения противоправных действий.